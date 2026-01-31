Compromiso cumplido: Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo inauguran la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes

Bavispe, Sonora.- Este sábado 31 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumplió el compromiso que hizo ante el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ante el pueblo sonorense: terminar la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes. Y hoy, en conjunto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, se realizó la inauguración de esta magna obra en la que se invirtieron mil 822 millones de pesos.

En esta gira de trabajo de dos días que tendrá en Sonora, donde mañana domingo 1 de febrero estará presente en Guaymas, la presidenta resaltó que: "nos comprometimos a hacer esta carretera y no hay nada que sea más felicidad para la relación de pueblo y gobierno que cumplir".

La carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes es una realidad.

Infraestructura que transforma Sonora y beneficia a más de 115 mil habitantes.

Gracias, Presidenta @Claudiashein #SonoraSeTransforma #SheinbaumXSonora pic.twitter.com/sA668zqjk2 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 1, 2026

"Hoy venimos a decir que cumplimos con ustedes, es una realidad esta carretera. Gracias, gobernador Alfonso Durazo, no solo por tu trabajo al frente del estado de Sonora, sino siempre por ser un gran compañero al frente del movimiento en Sonora y en todo el país", afirmó Sheinbaum Pardo. La presidenta también resaltó la elección que ha hecho el pueblo de pasar de gobiernos neoliberales a la Cuarta Transformación.

"Estamos viviendo un momento muy especial en nuestro país, le llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México; fueron demasiados años, demasiados del periodo neoliberal, 36 años, seis sexenios, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, seis sexenios de empobrecimiento del pueblo, de saqueo, de entrega de recursos naturales, de venta de las empresas del Estado, de mucha corrupción, pero en 2018 el pueblo de México dijo basta, y llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador".

En su participación, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció el apoyo que ha tenido la presidenta con el pueblo de Sonora y le reiteró una vez más su apoyo ante un panorama mundial complejo. "Hay que recordar que esta carretera nació de un compromiso de nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador; hay que recordarlo. Pero también nuestra presidenta tiene el gran mérito de haber dado continuidad a los compromisos de la Cuarta Transformación".

El mandatario resaltó lo que significa esta obra para los pobladores de la región, pues dijo que hace seis años no había ni carretera para Agua Prieta ni para Nuevo Casas Grandes. "No había oportunidades de estudio, no había salud, no había comercio, no había futuro para la gente de esta región. Hoy la historia cambia, gracias a dos grandes presidentes de la República: nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador".

"Nos comprometimos a hacer esta carretera y no hay nada más que sea para la felicidad de pueblo y gobierno que cumplir y cumplimos", dice la presidenta al tiempo que agradece a Durazo por su trabajo y su apoyo. pic.twitter.com/xulriLeDAG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 1, 2026

"En las y los sonorenses tiene usted aliados incondicionales. Desde Bavispe, cuna del Sonora profundo, enviamos un mensaje a la nación de unidad y de respaldo total a su investidura. La unidad nacional no es hoy una consigna, es una responsabilidad de los difíciles tiempos que nos ha tocado vivir, y esta responsabilidad alcanza incluso a quienes desde la mezquindad o la desinformación se niegan a comprender la dimensión de la coyuntura, confunden la crítica con el intento de desgastar al Gobierno de México frente a presiones externas", afirmó Durazo.

Obra de gran calado que conecta territorios

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, dijo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum entiende como el verdadero poder que rige la vida de las personas, así como el destino de las naciones; "no se basa en la fuerza de las órdenes, sino en su humanismo, en la comprensión, en su compasión".

También dio las particularidades de la obra, afirmando que tiene una extensión de 134 kilómetros de longitud total; de esos, 18 kilómetros están en Sonora y 116 en Chihuahua. Del total, 67 kilómetros fueron de construcción nueva y 67 kilómetros de conservación.

Además:

Más de un millón 300 mil metros cúbicos de cortes es lo que se retira de los cerros.

Un millón 624 mil metros cúbicos de terraplenes, que es lo que se eleva en la carretera.

Casi 24 mil metros cúbicos de concreto.

Mil 400 toneladas y cerca de 30 mil metros cúbicos de asfalto.

114 obras de drenaje.

Se incluyeron pasos de fauna para asegurar su comunicación de un lado a otro de las carreteras.

Fuente: Tribuna del Yaqui