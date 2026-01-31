Hermosillo se proyecta al mundo como sede del Tour de France dentro del Kino Fest 2026

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo se prepara para convertirse en sede de un evento deportivo de talla internacional al integrarse por primera vez a L’Étape by Tour de France, anunció el presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán, como parte del programa Kino Fest 2026. La competencia ciclista se realizará el domingo 18 de octubre y tendrá como escenario principal a Bahía de Kino.

Durante el anuncio, el alcalde destacó que Hermosillo será una de las seis ciudades de México donde se desarrollará esta reconocida experiencia ciclista, que busca reunir a más de mil participantes nacionales e internacionales.

Este evento contempla recorridos de 123, 73 y 40 kilómetros, diseñados para promover el espíritu deportivo y la sana convivencia aquí en Bahía de Kino. Para Hermosillo es una gran oportunidad", comentó.

Acompañado por Fernanda Cisneros Rodríguez, directora de Desarrollo Turístico de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), Astiazarán subrayó que la nueva infraestructura de la ciudad permite invitar al mundo entero a conocer Hermosillo y Bahía de Kino, con una meta ubicada en el muelle y el Mercado del balneario, lo que generará una importante derrama económica para la comunidad.

L’Étape del Tour de France, que este año también tendrá presencia en ciudades como La Paz, Mazatlán, Ciudad de México y Puebla, sumó a Hermosillo como un nuevo destino para ciclistas de entre 18 y 61 años.

Además de la competencia, los visitantes podrán disfrutar de actividades culturales gratuitas como la representación del Año Nuevo Seri, enmarcada en el Kino Fest, así como de la gastronomía y los paisajes del desierto y el mar", argumentó el alcalde.

Fuente: Tribuna del Yaqui