Máximo Moscoso reconoce estado crítico de las carreteras en Sonora; gestionan recursos

Ciudad Obregón, Sonora.- Las carreteras de Sonora presentan condiciones críticas, reconoció Máximo Moscoso, delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en la entidad, quien calificó el estado de las vialidades como "terrible" y señaló que ya se realizan trabajos de rehabilitación en diversos tramos.

"Hay algunos tramos que son terribles, que tenemos que arreglar, por eso el gobernador está muy preocupado y ocupado gestionando recursos, y la presidenta ya ordenó invertir aquí en estos proyectos y nos vamos a meter en todo el estado, donde están las carreteras más afectadas", agregó.

Explicó que entre los puntos más afectados se encuentran los tramos Ímuris–Cananea y Cananea–Agua Prieta, donde el deterioro representa un riesgo para la movilidad y la seguridad de los usuarios.

Moscoso indicó que, aunque algunos trabajos previos en las carreteras no cuentan con garantías, es indispensable atender las fallas actuales para mejorar sus condiciones.

Destacó que los diferentes niveles de gobierno se encuentran trabajando con el objetivo de fortalecer el mantenimiento de la red carretera en el estado y dio a conocer que desde la federación se impulsa el programa Bachetón, enfocado en la reparación de baches en distintos municipios de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui