MINUTO A MINUTO: Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo inauguran EN VIVO la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes

Bavispe, Sonora.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza este sábado 31 de 2026 de enero su quinta visita al estado de Sonora para, junto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, inaugurar la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes. Además, este domingo 1 de febrero la mandataria participará en un evento emblemático para el turismo sustentable y la conservación marina: el hundimiento del Patrulla Costera 'Cabo Corriente' en Guaymas, que se integrará al Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS).
La primera visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue el 21 de diciembre de 2024 en Vícam, municipio de Guaymas; después, los días 29 y 30 de marzo de 2025 a San Luis Río Colorado y Bavispe; 11 y 12 de julio de 2025 en Ciudad Obregón y Vícam Switch, municipio de Guaymas; 6 de septiembre de 2025 a Hermosillo; y se suma este 31 de enero y 1 de febrero de 2026 a Bavispe y Guaymas. Aquí te compartimos el minuto a minuto de la visita de la presidenta en Sonora.
Cortan el listón para inaugurar la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes
Claudia Sheinbaum habla sobre la llegada de la Cuarta Transformación
La presidenta afirma que fueron seis sexenios de empobrecimiento del pueblo y de mucha corrupción "pero en 2018 el pueblo de México dijo 'basta' y llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador". Señaló que se vivieron dos fraudes electorales hasta que el pueblo decidió que tenía que comenzar la Cuarta Transformación.
Sheinbaum da su mensaje
"Nos comprometimos a hacer esta carretera y no hay nada más que sea para la felicidad de pueblo y gobierno que cumplir y cumplimos", dice la presidenta al tiempo que agradece a Durazo por su trabajo y su apoyo.
Particularidades de la obra
La obra tiene 134 kilómetros de longitud total; de esos, 18 kilómetros están en Sonora y 116 en Chihuahua.
67 kilómetros fueron de construcción nueva y 67 kilómetros de conservación.
Se invirtieron mil 822 millones de pesos.
Se generaron cinco 466 empleos entre directos e indirectos; tiene una configuración de dos carriles, siete puentes, dos entronques, e inició en marzo de 2025 como parte de un compromiso del presidente López Obrador.
Durazo afirma que Sheinbaum no está sola
"En este momento decisivo, México avanza con rumbo claro, porque la patria cuenta con una presidenta que está a la altura de las circunstancias complejas. Le decimos una vez más, presidenta, no está sola", asevera Durazo.
"En las y los sonorenses tiene usted aliados incondicionales, desde Bavispe, cuna del Sonora profundo, enviamos un mensaje a la nación de unidad y de respaldo total a su envestidura, la unidad nacional no es hoy una consigna, es una responsabilidad de los difíciles tiempos que nos ha tocado vivir, y esta responsabilidad alcanza incluso a quienes desde la mezquindad, o la desinformación se niegan a comprender la dimensión de la coyuntura, confunden la crítica con el intento de desgastar al Gobierno de México frente a presiones externas", comenta el gobernador.
Alfonso Durazo ofrece su discurso
"Hace seis años no había ni carretera para Agua Prieta, ni para Nuevo Casas Grandes, no había oportunidades de estudio, no había salud, no había comercio, no había futuro para la gente de esta región. Hoy la historia cambia, gracias a dos grandes presidentes de la República: nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador", informa Durazo.
Comienza evento de inauguración de la carretera de Bavispe
El gobernador Alfonso Durazo da la bienvenida a la presidenta y agradece el apoyo
Durazo le da la bienvenida a la presidenta
"Sonora se llena de gusto al recibir a nuestra presidenta. Le damos la bienvenida a esta tierra que trabaja unida, con esperanza y compromiso, por el bienestar y las oportunidades de nuestra gente", compartió Durazo en sus redes sociales.
"Momento histórico para Sonora": Alfonso Durazo
"Hoy somos testigos de un momento histórico para Sonora. La inauguración de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes y la visita de nuestra presidenta marcan un antes y un después para las comunidades de la sierra", señaló el gobernador Alfonso Durazo en sus redes sociales.