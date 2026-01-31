MINUTO A MINUTO: Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo inauguran EN VIVO la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes

Bavispe, Sonora.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza este sábado 31 de 2026 de enero su quinta visita al estado de Sonora para, junto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, inaugurar la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes. Además, este domingo 1 de febrero la mandataria participará en un evento emblemático para el turismo sustentable y la conservación marina: el hundimiento del Patrulla Costera 'Cabo Corriente' en Guaymas, que se integrará al Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS).

La primera visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue el 21 de diciembre de 2024 en Vícam, municipio de Guaymas; después, los días 29 y 30 de marzo de 2025 a San Luis Río Colorado y Bavispe; 11 y 12 de julio de 2025 en Ciudad Obregón y Vícam Switch, municipio de Guaymas; 6 de septiembre de 2025 a Hermosillo; y se suma este 31 de enero y 1 de febrero de 2026 a Bavispe y Guaymas. Aquí te compartimos el minuto a minuto de la visita de la presidenta en Sonora.