Organización Hermosillo ¿Cómo Vamos? señala aumento en la percepción de inseguridad

Hermosillo, Sonora.- La percepción de inseguridad en Hermosillo registró un incremento significativo al cierre de 2025, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Ernesto Urbina, director de la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?, explicó que en la capital sonorense, el porcentaje de personas que se sienten inseguras pasó de 47.5 por ciento en el tercer trimestre del año a 61 por ciento en diciembre, lo que representa un aumento cercano a 13 puntos porcentuales en solo un trimestre.

Este incremento forma parte de una tendencia generalizada a nivel nacional, ya que la mayoría de las 90 ciudades evaluadas por la ENSU registraron alzas en la percepción de inseguridad al cierre del año. A pesar del aumento, Hermosillo se ubicó en la posición 52 del ranking nacional, manteniéndose en la parte media de la tabla", precisó.

Aumentó percepción de inseguridad en Hermosillo.

En contraste, expresó que Ciudad Obregón (Cajeme) se colocó en el tercer lugar nacional con mayor percepción de inseguridad, con un 88% de su población que afirma sentirse insegura, solo por debajo de Culiacán, Sinaloa, y Uruapan, Michoacán. Nogales, por su parte, se mantuvo relativamente estable en este indicador y no figura entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad.

Urbina señaló que el repunte en Hermosillo podría estar relacionado con el incremento de la violencia letal, ya que al cierre de 2025 se registró el número más alto de homicidios desde que se tiene registro, con 254 casos, un 60 por ciento más que en 2024. Este contexto, aseveró. comienza a reflejarse en la percepción ciudadana.

La organización Hermosillo ¿Cómo Vamos? afirmó que son más los hermosillenses que se sienten inseguros.

Fuente: Tribuna del Yaqui