Sonora: Froylán Gámez confirma aspiraciones para gubernatura del estado en 2027

Ciudad Obregón, Sonora.- Froylán Gámez Gamboa, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, confirmó sus aspiraciones políticas de cara al proceso electoral de 2027, declarando que podría participar por la gubernatura del estado.

En entrevista exclusiva con TRIBUNA, el funcionario del estado afirmó: "Mi respuesta ha sido muy clara, mis aspiraciones son legítimas, es muy razonable de mi parte y también muy razonado".

Unidad, objetivo rumbo a 2027

Gámez Gamboa subrayó que su intención se dará en el marco de la unidad con los partidos que integran la coalición a nivel nacional, como Morena, PT y PVEM, y con la participación de partidos locales como el Partido Solidario y Nueva Alianza. "Si vamos en esa unidad, por supuesto que nos gustaría ser tomados en cuenta por esta gran coalición", dijo a esta casa editorial.

El funcionario señaló que los participantes en el movimiento deben privilegiar dos objetivos: Impulsar un candidato que continúe con las políticas del gobierno de Alfonso Durazo y consolidar los beneficios de la Cuarta Transformación en todo el estado. "Nos estamos esforzando todos para que el gobernador entregue buenas cuentas y que esto abone al triunfo de la coalición ‘Juntos hacemos historia’, para que cualquiera que pueda encabezar las elecciones, gane con contundencia, con respaldo de todos los sonorenses", añadió el secretario.

Con estas declaraciones, Froylán Gámez se suma a la lista de posibles aspirantes dentro de la coalición, reafirmando su compromiso de mantener la continuidad del proyecto político actual y destacando la importancia de la unidad partidista de cara a los comicios de 2027.

