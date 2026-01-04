Ciudad Obregón, Sonora.- El 12 de enero de 2025 quedó registrado en TRIBUNA como uno de los momentos más relevantes para el desarrollo tecnológico y ambiental del país. Ese día, desde la portada, el periódico presentó un mensaje contundente: "El futuro energético de México está en Sonora". La frase acompañó un reportaje que reflejaba la magnitud y relevancia del Plan Sonora de Energías Renovables, una apuesta que coloca al estado en el centro de la transición hacia un modelo más limpio, seguro y sustentable.

TRIBUNA dedicó su primera plana a mostrar la escala del proyecto fotovoltaico de Puerto Peñasco, la obra insignia del plan, cuya primera fase ya está en operación. En la imagen principal, un vasto campo de paneles solares se extendía sobre el desierto sonorense, captando la fuerza del sol para convertirla en energía capaz de alimentar a miles de hogares mexicanos. Debajo, una fotografía con representantes gubernamentales, técnicos y especialistas reunidos en el sitio, simbolizaba el respaldo institucional y social detrás de esta transformación energética.

60 años, 60 historias: Sonora, epicentro del futuro energético de México

La portada contextualizó que el Plan Sonora se integra por diversos proyectos solares estratégicos que buscan convertir al estado en un núcleo nacional de energías limpias. TRIBUNA destacó que esta iniciativa no solo representa un impulso económico para la región, sino un paso firme hacia un sistema eléctrico más moderno y menos dependiente de combustibles fósiles. A través de cifras, mapas y diagramas, la edición explicó la capacidad instalada, el proceso de conexión a la red, el despliegue tecnológico y los beneficios proyectados para los habitantes.

En ese mismo número, el periódico resaltó declaraciones clave de autoridades que subrayaron la relevancia del proyecto: la energía generada en Puerto Peñasco será integrada gradualmente al sistema nacional, permitiendo que más de 1.6 millones de personas accedan a suministro eléctrico proveniente de fuentes renovables. Además, se detalló que el proyecto contempla almacenamiento mediante baterías, lo que lo convierte en uno de los complejos solares más avanzados del hemisferio.

TRIBUNA no solo mostró la dimensión técnica del plan, sino también su significado social. El desarrollo energético en Sonora comenzó a ser entendido como un punto de orgullo regional, una evidencia de que el estado puede liderar iniciativas de impacto mundial. Tal como ocurrió con otras luchas históricas registradas en estas páginas, esta portada colocó nuevamente a Sonora como protagonista del futuro.

