Antonio Astiazarán encabeza Carrera del Policía 2026 en Hermosillo; participan más de 600 elementos y sus familias

Hermosillo, Sonora.- Desde las 6:00 horas se concentraron más de 600 corredores, en su mayoría elementos del departamento de Policía Municipal de Hermosillo, para celebrar la Carrera del Policía 2026, como una actividad física, recreativa y familiar que se impulsa desde el Ayuntamiento de Hermosillo.

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez encabezó este evento deportivo en el que promueve la participación deportiva y la convivencia familiar para que los elementos de seguridad de Hermosillo disfrutaran de un momento agradable en compañía de los suyos.

Por motivo del Día del Policía, el próximo 6 de enero, el alcalde Antonio Astiazarán reconoció a quienes trabajan día a día para garantizar el cuidado de la población, por lo que, desde el Ayuntamiento, se tendrá apoyo total y respaldo constante en cualquier actividad que sea para el fortalecimiento de la institución.

"Es para mí de gran orgullo compartirles que hemos hecho inversiones importantes para equipar a nuestros cuerpos de policías; contamos con más de 300 patrullas eléctricas, pero también hemos realizado inversiones importantes en estrategias y adquisición de equipo".

Más de 600 participantes recorrieron el Estadio Fernando Valenzuela, con una ruta que alcanzó los cinco kilómetros de largo en la que participaron los elementos y sus familiares. Los participantes fueron reconocidos por su destacada labor en la promoción del deporte en Hermosillo, donde se realizan diferentes actividades deportivas en el año, para la participación de la comunidad en general y que Hermosillo se posicione como un promotor permanente de la activación física.

