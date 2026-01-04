Clima en Ciudad Obregón Sonora HOY 4 de enero: ¿Cuáles serás las TEMPERATURAS este domingo?

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este primer domingo del año tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales o recreativos, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo de hoy, domingo 4 de enero de 2026, para que así anticipes tu jornada y nada te interrumpa. ¡Toma precauciones!

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo 4 de enero de 2026

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, la mañana de este domingo en Ciudad Obregón iniciará con cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 15°C. Desde las primeras horas del día y hasta alrededor de las 8:00, el termómetro se mantendrá estable, con una sensación térmica similar y vientos flojos provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los cinco y 12 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

El índice ultravioleta (UV) se mantendrá bajo durante este periodo, por lo que no representará un riesgo significativo. Hacia el final de la mañana, el ambiente comenzará a cambiar. Cerca del mediodía se espera un cielo mayormente soleado, con una temperatura aproximada de 23°C y una sensación térmica ligeramente más elevada. El viento cambiará al noroeste con rachas moderadas y el índice UV alcanzará un nivel medio, por lo que se recomienda protección solar si se realizan actividades al aire libre.

Durante la tarde, el clima será más templado, con temperaturas máximas cercanas a los 27°C. Se prevén intervalos de nubes y claros, acompañados de viento moderado del oeste que podría alcanzar hasta 20 kilómetros por hora. Aunque el índice ultravioleta disminuirá conforme avance la tarde, el ambiente seguirá siendo cálido y estable. Al anochecer, las condiciones se tornarán más frescas.

Entre las 17:00 y 20:00 horas, la temperatura descenderá gradualmente hasta rondar los 20°C, con cielo parcialmente nublado y viento del oeste de intensidad ligera a moderada. Para la noche, el cielo se mantendrá con nubes y claros y el termómetro bajará hasta los 18°C, con vientos suaves del noroeste, lo que favorecerá una noche fresca y tranquila en Ciudad Obregón. ¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)