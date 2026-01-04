Clima en Sonora HOY 4 de enero: Conagua advierte domingo templado, sin lluvia y con viento

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades este domingo 4 de enero de 2026, es recomendable revisar el pronóstico del clima en Sonora, ya que las condiciones atmosféricas tendrán variaciones importantes entre la mañana, la tarde y la noche. Aunque no se esperan lluvias, el descenso de temperatura en algunas zonas, así como la presencia de viento, pueden influir en traslados, actividades al aire libre y planes familiares. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web de Meteored.mx, durante el transcurso de este domingo se prevé un cielo medio nublado en gran parte del estado de Sonora, sin probabilidad de lluvia. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco en la mayor parte de la entidad, con condiciones muy frías en las zonas serranas, donde se anticipan heladas al amanecer, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en comunidades del norte y oriente del estado.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, ciudades como Hermosillo, Caborca, Magdalena de Kino y Nogales registrarán temperaturas frescas, mientras que en áreas montañosas de Sonora el frío será más intenso (-5 a 0°C). En municipios del sur como Ciudad Obregón, Huatabampo y Guaymas, la mañana será fresca, pero con un aumento gradual de la temperatura conforme avance el día (de 10 a 14°C).

Por la tarde, el ambiente se tornará templado en la mayor parte de Sonora, con temperaturas más agradables en zonas del centro y sur del estado. En regiones costeras y del sur, como Guaymas y Ciudad Obregón, el termómetro alcanzará valores cálidos, mientras que en municipios del norte se mantendrán condiciones más moderadas (de 25 a 30°C). El viento será del oeste, con velocidades de entre cinco y 15 kilómetros por hora, aunque no se descartan rachas cercanas a los 30 kilómetros por hora en algunos puntos, lo que podría generar sensación térmica ligeramente más fresca.

Hacia la noche, las temperaturas volverán a descender gradualmente, dando paso a un ambiente fresco en la mayoría del estado. Aunque el cielo continuará parcialmente nublado, se mantendrá el tiempo estable y sin precipitaciones, lo que permitirá una jornada tranquila desde el punto de vista meteorológico.

Estas condiciones en Sonora se dan en un contexto nacional influenciado por el Frente Frío número 26, que permanece estacionario sobre el norte de Tamaulipas, así como por un nuevo frente frío en el noroeste del país que, en combinación con la corriente en chorro subtropical, mantiene temperaturas bajas y rachas de viento en esa región. No obstante, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorece estabilidad y ausencia de lluvia en gran parte del territorio nacional, incluido Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)