Corredor turístico de Bahía de Kino en Hermosillo registra un avance del 90 por ciento

Hermosillo, Sonora.- La construcción del corredor turístico de Bahía de Kino lleva un avance de hasta 90 por ciento, el cual contará con 45 espacios para la venta de artesanías y productos típicos de la región.

Se estima que el andador, que tiene seis meses de construcción, pueda quedar concluido a principios de febrero y será un detonante para la promoción del turismo y el fomento económico de los pequeños productores y artesanos de la región.

De acuerdo a la coordinación municipal de Desarrollo de Infraestructura, la obra ya se encuentra en su etapa final y muy pronto estará lista para recibir a familias y visitantes, con 45 locales, áreas de descanso y andadores renovados que harán más agradable la experiencia para los visitantes a Bahía de Kino. Además de la construcción de los 45 locales, la obra también tiene la renovación total del piso del andador.

Fuente: Tribuna del Yaqui