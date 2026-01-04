El CLIMA en Hermosillo Sonora HOY domingo 4 de enero 2026: Pronóstico y TEMPERATURAS

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades este domingo 4 de enero de 2026, es importante conocer cómo se comportará el clima en Hermosillo a lo largo del día. Aunque no se prevén lluvias ni condiciones extremas, el ambiente fresco durante las primeras horas y el aumento gradual de la temperatura conforme avance la jornada pueden influir en traslados, actividades al aire libre y cuidados personales. ¡Aquí la información sobre el tiempo para que planifiques tu día!

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, la mañana en Hermosillo comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 14°C. Desde las 5:00 y hasta aproximadamente las 8:00 horas, tiempo local, el ambiente se mantendrá fresco, con una sensación térmica similar y viento muy ligero proveniente del sureste, este y noreste, con velocidades que oscilarán entre uno y 10 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Durante este periodo, el índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles bajos, sin riesgo relevante por exposición solar. Hacia el final de la mañana, las condiciones cambiarán de forma gradual. Alrededor de las 11:00 horas, el cielo se presentará mayormente cubierto y la temperatura ascenderá hasta los 21°C, con viento flojo del suroeste. Aunque el índice UV se incrementará ligeramente, permanecerá en nivel bajo, por lo que no se anticipan efectos significativos.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará valores cercanos a los 22°C. El cielo continuará cubierto en algunos momentos y posteriormente se presentarán intervalos de nubes y claros. El viento se tornará moderado del suroeste y oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 21 kilómetros por hora, lo que podría percibirse con mayor intensidad en zonas abiertas de la ciudad. A pesar del ascenso térmico, el ambiente se mantendrá templado y estable.

Al anochecer, la temperatura comenzará a descender de manera paulatina. Entre las 20:00 y 23:00 horas, se prevé un ambiente más fresco, con valores de entre 19 y 17°C, cielo parcialmente nublado y viento ligero del suroeste y oeste. Estas condiciones favorecerán una noche tranquila en Hermosillo, sin cambios bruscos en el estado del tiempo.

¡Disfruta de tu domingo en Hermosillo!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)