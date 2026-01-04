Hermosillo contará con un NUEVO plantel de bachillerato federal para este 2026; aquí los detalles

Hermosillo, Sonora.- El secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, confirmó que Hermosillo contará con un nuevo plantel de bachillerato federal, para atender la demanda de estudiantes de nivel media superior.

Froylán Gámez Gamboa dijo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó para este 2026 la construcción de un bachillerato federal en Hermosillo, para atender la alta demanda que se tiene de nivel media superior.

"Se va a construir aquí para dar la cobertura total, no solo para que las y los jóvenes tengan más espacios, sino también para que tengan el más cercano, al que puedan ir, y también va a tener opciones para aquellos que no hayan terminado la preparatoria en algún momento de su vida", destacó el secretario de educación.

Este nuevo bachillerato federal, describió Gámez Gamboa, tendrá opciones de estudio para personas que en algún momento deseen concluir con su educación media superior y que por diferentes razones no pudieron hacerlo. El plantel será administrado por el Gobierno Federal y contará con formación en diferentes especialidades.

'La Escuela Cerca de tu Casa', programa nacional de bachillerato

Sonora será parte de 'La Escuela Cerca de Tu Casa' del Programa de Bachillerato Nacional y tiene el objetivo de acercar los planteles educativos a las comunidades más alejadas en todos los estados del país y, en el caso de Hermosillo, se construirá un bachillerato tecnológico.

En Sonora se tiene contemplada este año la construcción de un bachillerato tecnológico en Hermosillo y cuatro nuevos telebachilleratos en comunidades que no contaban con una preparatoria cercana.

Se confirmó que Hermosillo contará con un nuevo plantel de bachillerato federal

Fuente: Tribuna del Yaqui