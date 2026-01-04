Incendio en la Leandro Valle: Dos de los cinco niños quemados serán llevados a Estados Unidos para recibir atención médica

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de resultar con quemaduras en más del 40 por ciento de sus cuerpos durante el incendio de su vivienda, dos niños cajemenses serán trasladados a un hospital de Estados Unidos para recibir atención médica especializada y sin costo. Jorge de 13 años de edad y Oliver de 12 son los niños que serán trasladados este lunes 5 de enero de 2026 desde el Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón, quienes serán acompañados por su madre y abuela.

Jorge Espinoza, vicepresidente de Shriners Sur Sonora, explicó que los pequeños serán apoyados con el traslado aéreo y la atención médica en el hospital, sea cual sea el número de citas que necesiten. Destacó que la decisión de que esos dos menores fueran trasladados se debe a que son los que presentaron lesiones de más gravedad y que entran dentro de las especificaciones que la asociación apoya.

"Ellos requieren de un traslado rápido y comenzar con un tratamiento expedito, pues de seguir esperando correrían un riesgo, por ello la prisa; por el tema de las visas lo hacemos a un lado, ya que los niños están allá atendiéndose; es cuando se ve ese tipo de cosas, las visas de papás y del niño", señaló.

Recordó que, en el incendio originado presuntamente por una hornilla de leña, la mañana del pasado sábado 3 de enero en la colonia Leandro Valle, además de los cinco niños, resultaron lesionadas también dos personas adultas que continuaban hospitalizadas con pronósticos reservados. Los otros menores lesionados en esos hechos son Nahomi de 14, Milagros de 6 y Ángel de 14, además de Yasuri Yeraldy Figueroa de 35 años, cuyo estado de salud se reportaba como crítico, y Miguel Ángel Nolasco de 34, quien también se encuentra hospitalizado.

El incendio fue atendido por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cajeme y algunos de los vecinos que colaboraron en el combate al fuego y en el rescate de la familia afectada que se encontraba atrapada al interior de la vivienda. La Fundación Shriners participa en esos apoyos altruistas siempre y cuando los padres de los menores estén de acuerdo, para poder brindar a los menores atención especializada, en algunos casos en Hermosillo, Sonora, y en los casos de mayor necesidad en Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui