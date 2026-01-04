Planta solar de Puerto Peñasco beneficiará a 250 mil hogares en Sonora, señala Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- La Secuencia III de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco permitirá abastecer de energía solar a alrededor de 250 mil hogares en Sonora, como parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles, informó el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal señaló que esta etapa del proyecto cuenta con una inversión federal de 347 millones de dólares, destinada por el Gobierno de México, lo que posiciona a Sonora como una entidad estratégica en la transición hacia energías limpias y en la generación eléctrica a gran escala.

Avanzamos con paso firme en la secuencia III del Proyecto Fotovoltaico de Puerto Peñasco, una obra de enorme impacto ambiental y social que permitirá reducir hasta 1.4 millones de toneladas de CO2 al año.



Agradezco a nuestra Presidenta @Claudiashein y a la CFE, que refrendan la… pic.twitter.com/69WyqTHprv — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 4, 2026

De acuerdo con estimaciones técnicas, la nueva secuencia de la planta contribuirá a la reducción anual de entre un millón y 1.4 millones de toneladas de emisiones de carbono, lo que representa un impacto relevante en la lucha contra el cambio climático y en los esfuerzos de descarbonización de la economía.

Durazo Montaño reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al destacar la confianza depositada en Sonora y el aprovechamiento de su potencial para el desarrollo de proyectos energéticos sustentables.

La planta fotovoltaica contará con una capacidad instalada de hasta 300 megawatts, lo que la coloca entre los proyectos solares más importantes del país, con impactos positivos en el desarrollo económico, social y ambiental del estado. La entrada en operación de esta etapa está prevista para julio de 2027, con lo que Sonora reforzará su posición como referente nacional en energías limpias y sustentabilidad.

2026 será un año extraordinario para Sonora.



Destinaremos más de 4 mil millones de pesos a infraestructura, un esfuerzo histórico logrado con trabajo, responsabilidad y un firme compromiso con nuestra gente.



Gobernar es darlo todo por nuestro estado y hacer que cada decisión se… pic.twitter.com/7U1RjJDCRg — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui