Ciudad Obregón, Sonora.- Una de las etapas más críticas para el campo del sur de Sonora quedó documentada en las páginas de TRIBUNA, al evidenciarse la severa crisis hídrica que atravesó el sistema de presas del Valle del Yaqui, particularmente la presa Álvaro Obregón, mejor conocida como El Oviáchic.

En la edición del miércoles 10 de abril de 2024, la nota principal de portada advirtió que el embalse enfrenta su nivel más bajo en dos décadas, situación que ha puesto en riesgo la actividad agrícola, la planeación de cultivos y el sustento de miles de familias dedicadas al campo.

De acuerdo con la información publicada, las imágenes comparativas del almacenamiento, correspondientes al 3 de abril de 2023, 26 de febrero y 26 de marzo de 2024, así como al 9 de abril del mismo año, mostraban un descenso acelerado del nivel del agua, reflejo directo de la escasez de lluvias, el uso histórico del recurso y la falta de recarga suficiente en el sistema hidráulico.

El texto advertía que las afectaciones no solo impactan a los productores agrícolas, sino que también comprometen la economía regional y la disponibilidad futura del recurso, al tratarse de una presa clave para el riego de miles de hectáreas en el Valle del Yaqui y zonas aledañas.

60 años, 60 historias: Oviáchic vive su peor crisis en los últimos 20 años

Productores dan primer paso; exigen crear Plan Emergente

Ante este escenario, agricultores del sur de Sonora comenzaron a organizarse para exigir medidas urgentes. En una nota complementaria, TRIBUNA informó que productores dieron el primer paso para demandar la creación de un Plan Emergente, con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis provocada por los altos costos de producción y los bajos precios del mercado.

En reuniones sostenidas con representantes del sector agrícola y autoridades, los productores señalaron que la falta de agua, aunada al incremento en los insumos y la ausencia de apoyos suficientes, ha colocado al campo sonorense en una situación límite.

La información destacaba que los agricultores demandaron estímulos sin restricciones por superficie o destino de comercialización, así como apoyos específicos para pequeños y medianos productores, quienes han sido los más afectados por la sequía prolongada.

60 años, 60 historias: Oviáchic vive su peor crisis en los últimos 20 años

Fuente: Tribuna del Yaqui