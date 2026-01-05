Ayuntamiento contempla la compra de máquinas barredoras para proteger el pavimento de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Una de las principales quejas de la ciudadanía en Navojoa es el exceso de tierra en sus calles, lo cual, además de provocar molestia entre las amas de casa, también ha comenzado a generar alergias. Ante esto, el Ayuntamiento contempla la adquisición de máquinas barredoras para poder atacar este rezago.

Las autoridades explicaron que el exceso de tierra y rocas en las calles de la ciudad puede llegar a generar futuros baches, así como destruir poco a poco el pavimento de la ciudad.

Para tratar de revertir este problema, el Ayuntamiento de Navojoa contempla la adquisición de al menos cuatro máquinas barredoras para la Secretaría de Servicios Públicos en este 2026, con las cuales se podrán aumentar las jornadas de limpieza en los principales bulevares de la ciudad, así como las calles pavimentadas de la cabecera municipal.

Para Servicios Públicos viene la compra de barredoras, para poder tener una ciudad bonita y limpia; hay que atender todas las calles y se piensa adquirir cuatro barredoras… Ya traemos una que por las noches anda barriendo las calles; sin embargo, queremos que todas las colonias se puedan atender y estén limpias", afirmó Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal.

Entre las colonias con más calles pavimentadas, pero también con exceso de polvo en ellas, se encuentran: Reforma, Juárez, Constitución, Centro, Deportiva, Nogalitos, Sonora, entre otras más, donde se solicitó la presencia de la máquina barredora.

No obstante, para algunos ciudadanos, gran parte de la solución se encuentra en la responsabilidad de cada familia; por lo que pidieron a las autoridades implementar campañas de concientización acerca de la importancia de barrer la parte de baqueta y calle que corresponde en cada casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui