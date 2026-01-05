Canaco en Ciudad Obregón prevé gran derrama económica por consumo familiar en Día de Reyes 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Gustavo Cárdenas García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ciudad Obregón, dio a conocer en rueda de prensa que, por motivo del Día de Reyes, se espera una importante circulación de dinero prácticamente en todo el país, con las compras en el sector comercio.

Cárdenas García indicó que lo que se espera en derrama económica para este Día de Reyes 2026 en el país son 26 mil 138 millones de pesos que se consumen en el comercio familiar de la siguiente manera: la celebración del 6 de enero moviliza el consumo familiar en México con 36.2 millones de niñas y niños de cero a 17 años, principales protagonistas de esa tradición.

Recordó que en varias entidades de la República es el 6 de enero cuando se acostumbran los regalos a la niñez, por lo que, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), se estima una derrama económica nacional de 26 mil 136 millones de pesos con motivo de esa tradición.

Cárdenas García señaló que la inercia en ventas se impulsa por el consumo de la temporada y la dinámica comercial previa al 6 de enero. Esto se realiza bajo un enfoque de orden y confianza para las familias consumidoras. El dirigente del comercio en la localidad detalló que esa estimación económica para este 6 de enero se sustenta en el comportamiento de los últimos años, siendo en 2023 la cifra de 20 mil millones de pesos, en 2024 con 22 mil millones y superando los 24 mil 200 millones de pesos en 2025.

Desde los últimos días de diciembre se comenzaron a observar en los aparadores de tiendas de autoservicio y supermercados las tradicionales roscas de reyes, rondando en precios desde los 300 hasta los 450 pesos, costos que se incrementaron conforme llegaba la fecha.

La Concanaco señala que esta fecha no es solo una tradición, sino que es un motor que sostiene el empleo, activa negocios familiares y fortalece la economía local cuando las compras se realizan en el comercio establecido con productos seguros y comprobantes que protegen el derecho al consumidor", señaló.

Fuente: Tribuna del Yaqui