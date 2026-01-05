Cierre temporal en Hermosillo: Mercado Municipal detiene actividades por revisión técnica y capacitación

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad, mejorar las condiciones del inmueble y garantizar un entorno adecuado para comerciantes y visitantes, el Mercado Municipal suspenderá temporalmente sus actividades a partir de este lunes 5 de enero de 2026.

El cierre tendrá una duración aproximada de 10 días y forma parte de un programa de mantenimiento preventivo y capacitación interna, informó Ismael Huez Román, tesorero de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal.

"Esta medida responde a la necesidad de realizar un paro técnico que permita llevar a cabo revisiones generales al edificio sin la presencia de público", mencionó.

El representante de los comerciantes explicó que, entre los trabajos programados, se encuentra la inspección y mantenimiento de los sistemas hidráulicos y de drenaje, los cuales requieren atención periódica para evitar acumulación de gases y malos olores que pueden generar confusión o preocupación entre la ciudadanía.

Asimismo, durante el periodo de cierre se impartirán cursos obligatorios dirigidos a los locatarios, enfocados en temas de salud, primeros auxilios, manejo de extintores y protocolos de actuación ante emergencias.

"Estas capacitaciones buscan que el personal esté mejor preparado para prevenir riesgos y responder de manera adecuada ante cualquier eventualidad dentro del inmueble", dijo.

Huez Román subrayó que el cierre no obedece a ningún incidente ni situación de riesgo, ya que el mercado no ha registrado percances en su interior e indicó que este tipo de acciones son similares a las que realizan grandes empresas con el fin de prolongar la vida útil del edificio.

La Coordinación Estatal de Protección Civil fue quien solicitó ese cierre para completar la carpeta técnica de ese inmueble, que data de hace 115 años y que se reabrió en septiembre pasado, con una inversión estatal de 120 millones de pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui