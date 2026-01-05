Clima en Sonora HOY 5 de enero: ¿Cuáles serán los efectos del Frente Frío 27 este LUNES?

Hermosillo, Sonora.- ¿Este primer lunes del año tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, es clave que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas, ya que este lunes 5 de enero de 2025 comenzarán a percibirse los efectos del Frente Frío Número 27, el cual ya se encuentra en el noroeste de México. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora HOY lunes 5 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el monitoreo de Meteored.mx, en Sonora se mantendrán condiciones de cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, sin probabilidad de lluvia, pese a la presencia del Frente Frío 27. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco en la mayor parte del estado, con temperaturas más bajas en regiones serranas, donde incluso se prevén heladas.

Así será el clima en Sonora HOY lunes 5 de enero. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, municipios del norte y noreste como Agua Prieta, Nogales y zonas de la sierra registrarán temperaturas cercanas a los cero grados o ligeramente superiores, mientras que en ciudades del centro y sur, como Hermosillo, Ciudad Obregón y Huatabampo, el termómetro se moverá entre los 10 y 15°C. En regiones costeras como Puerto Peñasco y Guaymas, el amanecer será fresco, pero con valores menos extremos.

Conforme avance la tarde, el ambiente será más templado en Sonora. En el centro y sur del estado, las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 27°C, con registros más elevados en Ciudad Obregón y el sur del territorio. En Hermosillo, se espera una tarde con temperaturas alrededor de los 24 grados, mientras que en zonas del norte, como Caborca y Magdalena de Kino, el ambiente será templado, con máximas cercanas a los 20 o 22 grados.

El viento será otro factor a considerar a lo largo del día. Se prevé viento del oeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora en Sonora, acompañado de rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, principalmente en el norte, centro y zonas abiertas del estado. Estas condiciones podrían generar tolvaneras aisladas y reducción momentánea de visibilidad en tramos carreteros.

Por la noche, el ambiente volverá a refrescar de manera gradual en todo Sonora. Las temperaturas descenderán nuevamente hacia valores entre los 13 y 17°C en el centro y sur, mientras que en zonas serranas el frío será más marcado. Las autoridades mantienen vigilancia sobre el avance del Frente Frío número 27, que continuará influyendo en el noroeste del país durante los próximos días.

