Clima en Sonora: Se prevén LLUVIAS para esta NOCHE del 5 de ENERO de 2026; reporte completo

Hermosillo, Sonora.- Para esta noche del 5 de enero de 2026 se prevén lluvias con intervalos de chubascos para diversas regiones, esto según el reporte más actualizado del clima en Sonora. Si tienes planes para este lunes, es mejor que consultes el pronóstico completo. TRIBUNA te presenta el informe más actualizado por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que conozcas el estado del tiempo de hoy en la noche y mañana martes 6 de enero de 2026 por la mañana.

Hay que recordar que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) también emitió información, puesto que durante este 6 y 7 de enero de 2026 estará ingresando al estado el frente frío número 27, que traerá consigo cielos mayormente nublados con probabilidad de lluvia sobre gran parte del territorio estatal. "Se prevé que durante la mañana del miércoles 7 de enero este sistema comience a generar chubascos aislados sobre municipios de la región del noroeste, centro y norte de Sonora. Dichas lluvias se presentarán con acumulados que varían desde los 5 a los 25 milímetros (mm) sobre dichos sectores. Asimismo, se mantiene la probabilidad de caída de nieve/aguanieve sobre la zona montañosa de los municipios de Nácori Chico, Bavispe y Bacerac", señala el boletín informativo de la CEPC.

uD83CuDF28???Te compartimos las condiciones del #Tiempo que ocasionará el #FrenteFrío número 27, el cual entrará la noche del martes 6 de enero a #BajaCalifornia. ¡Mantente informado! pic.twitter.com/8Ua5qxkPbD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 5, 2026

¿Dónde lloverá hoy lunes 5 de enero de 2026 por la noche?

De acuerdo con lo indicado por la Conagua, el frente frío número 27 traerá lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

¿Cómo será el clima para mañana martes 6 de enero de 2025 en Sonora?

Se espera cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como muy frío con heladas en sierras. Durante la tarde, ambiente templado y viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 50 km/h.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 06 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua