¿El Frente Frío 27 afectará a Hermosillo?: Así estará el CLIMA en Sonora HOY lunes 5 de enero

Hermosillo, Sonora.- Este fin de semana, se aproximó al noroeste de México un nuevo Frente Frío (el número 27), el cual en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, propiciarán rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora y descenso de temperatura en la región. Aquí en TRIBUNA te decimos si este fenómeno tendrá efectos en Hermosillo, la capital de Sonora. ¡Consulta el pronóstico del clima completo!

Así será el clima en Hermosillo este lunes 5 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de Meteored.mx, la capital sonorense iniciará el día con cielo de nubes y claros y un ambiente frío a fresco. Desde las primeras horas, entre las 5:00 y las 8:00 de la mañana, la temperatura se mantendrá alrededor de los 13°C, con sensación térmica similar. En este periodo, el viento será flojo del noreste, con velocidades de entre cinco y 12 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Lo anterior favorecerá un amanecer fresco, especialmente para quienes salen temprano de casa. Mientras, el índice de radiación ultravioleta (UV) permanecerá en niveles bajos. Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a subir de manera gradual. Para las 11:00 horas se esperan cerca de 20°C, todavía con cielo parcialmente nublado. A esa hora, el viento cambiará ligeramente a dirección oeste, manteniéndose flojo a moderado, con rachas que podrían alcanzar los 17 kilómetros por hora.

La radiación solar se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda considerar protección básica si se realizan actividades prolongadas al exterior. Durante la tarde, el ambiente se tornará más cálido en Hermosillo. Hacia las 14:00 horas se pronostica una temperatura máxima cercana a los 24°C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 25°C. El cielo continuará con nubes y claros, mientras que el viento del oeste será más perceptible, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 28 kilómetros por hora.

Estas condiciones podrían generar una sensación térmica variable, especialmente en zonas abiertas. El índice UV se mantendrá en nivel medio durante este lapso. Al avanzar hacia el atardecer, el clima se mantendrá estable. Para las 17:00 horas se prevé un ambiente mayormente soleado, con una temperatura cercana a los 23°C y una sensación ligeramente más cálida debido al viento moderado del oeste. Ya por la noche, el termómetro comenzará a descender de forma gradual.

A las 20:00 horas se esperan alrededor de 18°C, con cielo de nubes y claros y viento flojo, condiciones que darán paso a una noche fresca. Finalmente, hacia las 23:00 horas, la temperatura bajará a aproximadamente 16 grados, con viento ligero del noroeste y cielo parcialmente nublado, cerrando el día con un ambiente fresco y estable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)