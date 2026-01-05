"En Cananea me siento como en casa": Lorenia Valles Sampedro visita el municipio

Cananea, Sonora.- "Qué gusto regresar a esta región de tradición minera, que históricamente ha luchado por la justicia y los derechos del pueblo. Las y los cananenses son un orgullo para Sonora y el país, pues su legado no solo es haber hecho de Cananea la cuna y precursora de la Revolución Mexicana, sino lograr que sus demandas se reconocieran como derechos laborales en la Constitución", afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Luego de asistir a la celebración del Día de Reyes por invitación de la presidenta municipal Esmeralda González Tapia, la legisladora federal subrayó: "En Cananea me siento como en casa; cada vez que vuelvo, ya sea para dar seguimiento a la política en materia de minería, o bien, para acompañar los encuentros con la gente, reconozco la hospitalidad y el trato amistoso".

"Comenzamos el año con mucho trabajo. La coyuntura nacional e internacional requiere que, desde el Senado de la República, estemos pendientes de la agenda legislativa para fortalecer el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los gobiernos de las entidades federativas. En el caso de Sonora, el diálogo permanente con el gobernador Alfonso Durazo nos ha permitido legislar temas fundamentales para el bienestar de las y los sonorenses", manifestó la senadora.

Valles Sampedro celebró el reciente acuerdo entre el sindicato minero, el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora, que cumplirá con las demandas de la huelga minera de 2007, entre ellas, una indemnización económica para los trabajadores y las viudas, el acceso a la seguridad social y a una pensión, así como la posibilidad de reintegrarse a sus trabajos.

"La economía de Cananea ha girado en torno a la minería; por ello, es una buena noticia que, luego de 18 años de huelga, se restituyan los derechos laborales de los trabajadores mineros. Cerramos 2025 con un logro en favor de las familias cananenses, al que se suma la reparación del daño por el derrame de los ríos Sonora y Bacanuchi de 2014", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui