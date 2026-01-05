San Luis Río Colorado, Sonora.- Este lunes 5 de enero de 2026, el gobernador Alfonso Durazo Montaño realizó una gira de trabajo en San Luis Río Colorado, donde entregó 145 escrituras, 14 patrullas al ayuntamiento, supervisó la construcción del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sostuvo una reunión de trabajo en materia aduanal.

Durazo Montaño destacó que, gracias a la coordinación interinstitucional entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, el municipio ha logrado una reducción del 95 por ciento en homicidios dolosos. Las 14 unidades, adquiridas con una inversión de 12 millones 398 mil 684.44 pesos, permitirán reforzar el estado de fuerza e incrementar la presencia policial en las colonias, brindando mayor tranquilidad a las familias de este municipio fronterizo.

Como parte de las acciones para brindar certeza jurídica a las familias, el gobernador entregó 145 escrituras a hogares del fraccionamiento Los Laureles, en coordinación con el Infonavit, resaltando la importancia de contar con un documento oficial que garantice la propiedad y el patrimonio familiar.

En San Luis Río Colorado, Durazo Montaño entrega escrituras, patrullas y supervisa construcción de hospital

Asimismo, informó que dentro del Programa Nacional de Vivienda, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se contempla para San Luis Río Colorado la construcción de dos mil 536 viviendas para el año 2027. "Garantizan, dan certeza jurídica y formalizan la propiedad de su vivienda a todas las familias que habitan aquí en el fraccionamiento Los Laureles. Me siento muy satisfecho porque, en la medida en que avanza el programa de vivienda, también avanzo en el cumplimiento de mi compromiso de hacer de la vivienda una de las grandes prioridades de mi administración", señaló.

En materia de salud, el titular del Ejecutivo estatal recorrió la obra de construcción del nuevo Hospital General de Zona del IMSS, que beneficiará a 128 mil derechohabientes y representa una inversión de tres mil 870 millones 568 mil 769 pesos. El hospital contará con 120 camas censables y se prevé su inauguración a inicios del próximo año.

Finalmente, el gobernador Alfonso Durazo encabezó una reunión para dar seguimiento al proceso de rehabilitación y modernización de las aduanas, con el objetivo de agilizar el intercambio comercial en la región fronteriza. Además, destacó los avances del programa Senderos Seguros, que contempla la instalación de 80 kilómetros de luminarias en el municipio, de los cuales 40 kilómetros ya se encuentran concluidos.

En coordinación con INFONAVIT, hoy entregamos 145 escrituras en #SanLuisRíoColorado, brindando certeza jurídica al patrimonio de familias que por años esperaron este momento.



Seguiremos fortaleciendo estas acciones para llevar justicia social y tranquilidad a las familias… pic.twitter.com/Ss57OtSKA4 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui