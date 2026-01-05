¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Ayuntamiento Hermosillo

Hermosillo cuenta con cuatro puntos para realizar el pago de la revalidación vehicular este 2026

Entérate de todo lo que necesitas saber para pagar la revalidación vehicular, incluidos los días, módulos disponibles y horarios de atención

Hermosillo cuenta con cuatro puntos para realizar el pago de la revalidación vehicular este 2026
Hermosillo cuenta con 4 módulos para pagar revalidación vehicular Foto: Internet

Hermosillo, Sonora. - En Hermosillo se cuentan con cuatro agencias fiscales abiertas de lunes a viernes y hasta en día sábado, para que los contribuyentes puedan realizar el pago de su revalidación vehicular y aprovechar los descuentos que se tienen por inicio de año.

La primera agencia fiscal que atiende en horario regular, de 8:00 horas a 15:00 horas, de lunes a viernes, es la que se tiene en Centro de Gobierno, dentro del edificio Sonora, con dirección de avenida de la Cultura y Comonfort, sobre el bulevar Paseo Río Sonora.

Para los vecinos del sur de la ciudad, también se tiene la agencia fiscal del Parque Industrial, que también trabaja de lunes a viernes en horario de 8:00 horas a 15:00 horas, ubicada en carretera a La Colorada y bulevar Calesa. También se tiene la del Centro de Usos Múltiples (CUM), que trabaja en el mismo horario, pero además abre los días sábados y se encuentra sobre el bulevar Solidaridad, a la altura de Periférico norte.

Otra opción es la que está a un costado de la comandancia Centro de Policía Municipal, sobre la calle Benito Juárez a la altura de Nuevo León.

Revalidación vehicular
Revalidación vehicular

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.