Hermosillo cuenta con cuatro puntos para realizar el pago de la revalidación vehicular este 2026

Hermosillo, Sonora. - En Hermosillo se cuentan con cuatro agencias fiscales abiertas de lunes a viernes y hasta en día sábado, para que los contribuyentes puedan realizar el pago de su revalidación vehicular y aprovechar los descuentos que se tienen por inicio de año.

La primera agencia fiscal que atiende en horario regular, de 8:00 horas a 15:00 horas, de lunes a viernes, es la que se tiene en Centro de Gobierno, dentro del edificio Sonora, con dirección de avenida de la Cultura y Comonfort, sobre el bulevar Paseo Río Sonora.

Para los vecinos del sur de la ciudad, también se tiene la agencia fiscal del Parque Industrial, que también trabaja de lunes a viernes en horario de 8:00 horas a 15:00 horas, ubicada en carretera a La Colorada y bulevar Calesa. También se tiene la del Centro de Usos Múltiples (CUM), que trabaja en el mismo horario, pero además abre los días sábados y se encuentra sobre el bulevar Solidaridad, a la altura de Periférico norte.

Otra opción es la que está a un costado de la comandancia Centro de Policía Municipal, sobre la calle Benito Juárez a la altura de Nuevo León.

Revalidación vehicular

Fuente: Tribuna del Yaqui