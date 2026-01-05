Inicia la demolición de la vieja Central de Autobuses en Navojoa por riesgo de colapso

Navojoa, Sonora.- A casi un mes de que la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) de Navojoa clausurara las instalaciones de la vieja Central de Autobuses por riesgo de colapso, los encargados de la terminal comenzaron con los trabajos de derrumbe.

De acuerdo a los reportes, se espera que durante los próximos meses las líneas de autobuses instaladas en la antigua central puedan contar con un nuevo edificio, ya que la terminal fue construida aproximadamente en la década de 1950, hace casi 80 años, por lo que la falta de mantenimiento y el paso del tiempo ocasionaron el deterioro de su infraestructura.

No obstante, a pesar de la demolición, la operatividad de las líneas de transporte de pasajeros sigue activa a través de la venta de boletos en línea, así como la instalación de oficinas móviles en la parte trasera del inmueble, sobre la calle Sufragio Efectivo, entre Ignacio Allende y Vicente Guerrero, en el centro de la ciudad.

Cabe señalar que la antigua Central de Autobuses no era la única opción para los viajeros en Navojoa, ya que existen al menos seis mini centrales más en la ciudad, por lo que las autoridades precisaron que la movilidad del turismo se encuentra garantizada en el sur de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui