¿LLUVIAS en Ciudad Obregón? Así será el CLIMA en Sonora HOY lunes 5 de enero; nublados y vientos

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este lunes 5 de enero de 2025 habrá lluvias en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme? Aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte del clima y el tiempo en el sur de Sonora para que tomes precauciones al momento de planificar tus actividades al aire libre. ¡Toma nota! Pues para este inicio de semana se alerta de cielos nublados y temperaturas de 16°C al inicio de la jornada.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes 5 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico del portal web Meteored.mx, el día comenzará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas. Desde las 5:00 y hasta las primeras horas de la mañana, el termómetro se mantendrá alrededor de los 16°C, con una sensación térmica muy similar. El viento será flojo, principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los siete y 13 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY lunes 5 de enero. Foto: Conagua

Esto contribuirá a un ambiente frío a fresco, especialmente al amanecer. La radiación ultravioleta (UV), en tanto, permanecerá en niveles bajos durante este periodo. Conforme avance la mañana, alrededor de las 8:00 horas, la temperatura subirá ligeramente hasta los 17°C, aunque el cielo seguirá con nubosidad variable. Para las 11:00 horas se prevé un incremento más notable del calor, alcanzando los 23°C, con cielo mayormente cubierto.

A esa hora, la sensación térmica podría llegar hasta los 25°C, pese a que el viento continuará siendo ligero desde el noroeste, con rachas moderadas que ayudarán a mitigar el calor. El índice UV comenzará a elevarse ligeramente, aunque sin representar un riesgo elevado. Durante la tarde, el clima en Ciudad Obregón se tornará más cálido. Hacia las 14:00 horas se espera una temperatura máxima cercana a los 26°C, bajo un cielo parcialmente nuboso.

El viento cambiará a dirección oeste y será moderado, con velocidades de hasta 23 kilómetros por hora. En este lapso, el índice UV alcanzará un nivel medio, por lo que se recomienda protección solar si se realizan actividades prolongadas al aire libre. Al acercarse el atardecer, el termómetro descenderá gradualmente. Para las 17:00 horas, se pronostican alrededor de 23 grados, con nubes y claros y una sensación térmica ligeramente más alta.

Ya por la noche, el ambiente será más fresco: a las 20:00 horas se esperan 19°C, y hacia las 23:00 horas, el cielo se despejará por completo con una temperatura cercana a los 17°C. El viento será flojo del oeste, favoreciendo condiciones más estables para el cierre del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)