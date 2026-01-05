5 niños heridos tras incendio, siembra en el Valle del Yaqui crece hasta un 50% y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los hechos más importantes ocurridos de este fin de semana. En la edición de hoy lunes 5 de enero, conoce que se registró un incendio en una vivienda de la colonia Leandro Valle, el cual dejó cinco menores de edad con quemaduras superiores al 40 por ciento de la superficie corporal.

Planta solar en Puerto Peñasco beneficiará a 250 mil hogares

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que la Secuencia III de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco permitirá abastecer de energía solar a alrededor de 250 mil hogares en la entidad, como parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles. La planta fotovoltaica contará con una capacidad instalada de hasta 300 megawatts, lo que la coloca entre los proyectos solares más importantes del país, con impactos positivos en el desarrollo económico, social y ambiental del estado.

Siembra en el Valle del Yaqui crece hasta un 50 por ciento

En comparación con el año anterior, el incremento del 50 por ciento en el número de hectáreas que se están sembrando actualmente en el Valle del Yaqui, representa un considerable incremento en la agricultura y también en el sector comercio. Guillen Partida dio a conocer que, pese a que para este año se autorizó una mayor superficie de siembra, aún así hay productores que decidieron no sembrar debido a que no se cuenta con los precios de garantía necesarios.

Cinco niños heridos tras incendio en Ciudad Obregón

El pasado sábado 3 de enero de 2026, se registró un incendio en una vivienda de la colonia Leandro Valle, el cual dejó cinco menores de edad con quemaduras superiores al 40 por ciento de la superficie corporal; dos de los cinco pequeños fueron trasladados a un hospital de EU debido a la gravedad de las quemaduras. El pequeño Jorge se quedó en el Hospital IMSS Bienestar hasta ser estabilizado, luego de sufrir complicaciones que le impidieron su traslado hacia la nación norteamericana, mientras que Oliver sí será trasladado a Sacramento, Estados Unidos (EU) a bordo de una ambulancia aérea de Shriners.

Fuente: Tribuna del Yaqui