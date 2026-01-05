Recuperan espacios en San Luis Río Colorado con Jornada Permanente por la Paz

San Luis Río Colorado.- La Jornada Permanente por la Paz, estrategia que impulsa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora, trabaja en San Luis Río Colorado en el rescate de espacios donde niñas, niños y adolescentes puedan jugar y convivir.

Rita Olivia Brugos Villaescusa, coordinadora del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, informó que, junto a las y los ciudadanos de la ciudad fronteriza, se organizan acciones para el mejoramiento de parques y áreas deportivas.

Explicó que, durante los primeros días de 2026, con el apoyo de integrantes de la red vecinal del municipio, se logró trabajar en la limpieza de los campos de beisbol Club de Lobos, Reynaldo Quiroz, Islita y el Parque Islita.

La funcionaria estatal indicó que se contempla, para el presente año, impulsar el trabajo y la atención a las causas, principalmente en municipios focalizados, con el fin de generar entornos de paz para la niñez y la adolescencia. En estos espacios seguros que han sido rescatados, dijo, el Centro de Prevención del Delito promueve encuentros deportivos, recreativos y culturales, así como reuniones informativas con las familias aledañas.

Recordó que la Jornada Permanente por la Paz tiene como premisa la reconstrucción del tejido social, rescate de espacios públicos, recreación social y la proximidad policial.

Más de 45 mil niñas y niños se sumaron en 2025 al programa Promotores por la Paz de la Policía Estatal, fortaleciendo la prevención del delito y fomentando desde la infancia una cultura de legalidad y entornos de paz.#SSPCSonora pic.twitter.com/AfyOeFgBx2 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui