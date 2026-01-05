Revalidación vehicular 2026 en Sonora costará mil 909 pesos; Hacienda ofrece DESCUENTOS

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda, informó sobre el inicio de la Campaña Revalidación Vehicular 2026 '¡Que el 2026 no te agarre en curva!', mediante la cual invita a la ciudadanía a aprovechar los descuentos en la revalidación de placas, vigentes del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Jorge Iván de la Rosa Flores, subsecretario de Ingresos, indicó que el costo oficial de la revalidación de placas es de mil 909 pesos, pero durante enero se aplicará un 15 por ciento de descuento al realizar el trámite a través del portal oficial hacienda.sonora.gob.mx, mientras que de manera presencial en las agencias fiscales el descuento es del cinco por ciento.

Para quienes aprovechen el descuento del 15 por ciento al pagar en línea durante el mes de enero, el costo de la revalidación vehicular será de mil 749 pesos. En el mes de febrero el descuento será del 10 por ciento a través del portal y cinco por ciento presencial en agencias fiscales, bancos y comercios participantes, mientras que en marzo únicamente será de cinco por ciento en la página oficial.

"A efectos de estimular el cumplimiento, la Secretaría de Hacienda pone a disposición de los contribuyentes distintos esquemas de descuento. En el caso particular de enero tenemos el 15 por ciento de descuento en la base de la revalidación vehicular, si el pago se hace electrónico en el portal de Internet", dijo.

Agregó que, en el caso de la expedición de las láminas de circulación, el trámite tiene un costo de tres mil 540 pesos, donde las personas que lo realicen vía electrónica tendrán un margen de recibirlas de 10 días hábiles en sus domicilios. Para dudas o aclaraciones, se encuentra disponible la Línea de Orientación al Contribuyente al número 66 23 16 97 34.

uD83DuDCACConsulta tu adeudo vehicular ingresando al sitio web https://t.co/HNIjBbBsgm coloca tu número de placas en el apartado de Folio y da click en verificar.#TierraDeOportunidades pic.twitter.com/iaD7v2GAnb — Subsecretaría de Ingresos (@SubseIngresos) December 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui