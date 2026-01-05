¡Síguenos!
Ciudad Obregón

Trasladan a niños de Cajeme que sufrieron severas QUEMADURAS; uno a EU y otro a Hermosillo 

Los traslados se confirmaron la mañana de este lunes 5 de enero de 2026; Oliver irá a EU, mientras que Ángel permanece en Hermosillo, Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este lunes 5 de enero de 2026, fueron trasladados desde el Hospital del Niño y la Mujer, en Ciudad Obregón, dos de los cinco menores de edad que resultaron con graves quemaduras en sus cuerpos tras incendiarse su vivienda la semana pasada en inmediaciones de la colonia Leandro Valle, al norte del municipio de Cajeme.

El pequeño Jorge se quedó en el Hospital hasta ser estabilizado, luego de sufrir complicaciones que le impidieron su traslado hacia la nación norteamericana, mientras que Oliver sí será trasladado a SacramentoEstados Unidos (EU) a bordo de una ambulancia aérea de Shriners

Por otra parte, otro menor identificado como Ángel fue trasladado a recibir atención médica a la capital sonorense, Hermosillo, a bordo de una ambulancia del ejército mexicano.

