Universidad de Sonora reconoce el trabajo del personal de enfermería por Día de la Enfermera y el Enfermero

Hermosillo, Sonora.- El personal de enfermería constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de salud y, en muchos casos, el más cercano a la población sana o enferma. En la actualidad, enfrenta retos relacionados con los cambios en los perfiles epidemiológicos y el avance hacia una práctica profesional más autónoma, señaló Claudia Figueroa Ibarra, jefa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sonora.

El 6 de enero se conmemora a nivel nacional desde 1931 el Día de la Enfermera y el Enfermero, en reconocimiento a su servicio social y a la labor que brinda a la población; en este contexto, se abordó la situación actual de estos profesionistas en México.

"Hay cambio en los perfiles epidemiológicos de la población, es decir, el contar con personas que tienen padecimientos más complejos; ya no solo se tiene hipertensión, sino también diabetes o puede desarrollar un síndrome metabólico, pero, además, viven en una dinámica familiar compleja; el acceso a la salud es limitado", destacó.

Añadió que otro de los desafíos es el fortalecimiento de la práctica autónoma, lo que impulsa la formación de perfiles en enfermería de práctica avanzada, con mayor independencia y un enfoque prioritario en el primer nivel de atención. La académica precisó que el perfil del personal de enfermería requiere vocación de servicio, habilidades de comunicación, disposición para el trabajo directo con las personas y un interés genuino por el área de la salud.

"El personal de enfermería es el que está las 24 horas todos los días del año en la atención directa de los pacientes, no nada más a nivel hospitalario, en todos los niveles de atención siempre tiene que estar presente el personal de enfermería y obviamente por esta característica es el que tiene mayor apego, mayor comunicación y una presencia importante tanto para los pacientes como para los familiares", detalló.

Figueroa Ibarra indicó que la enfermería en la Universidad de Sonora está próxima a cumplir 83 años. Inició como una formación de nivel técnico, migró a la licenciatura en 1997 y en 2016 incorporó su primer posgrado. Actualmente, la oferta incluye tres programas de posgrado: dos especialidades y una maestría.

Forma Unison profesionales de la enfermería para enfrentar nuevos retos: https://t.co/neuz2OKC3e pic.twitter.com/VYApeKTtTn — Soy Unison (@SoyUnison) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui