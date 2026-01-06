60 años, 60 historias: Uno de los incendios más graves en la historia de Arizona: murieron familias sonorenses

Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada de aquel 20 de diciembre de 1970 es considerada una de las más catastróficas en la historia de Tucson, Arizona. TRIBUNA dedicó en su portada varias notas informativas sobre uno de los acontecimientos más lamentables en la historia del estado de Sonora y también de Arizona.

En la edición mil 346 del día lunes 21 de diciembre de 1970, la edición impresa de TRIBUNA informaba a toda la comunidad sobre el incendio que ocurrió en el Pioneer International Hotel, en Tucson, Arizona. Ese día había mucha gente hospedada, debido a los festejos decembrinos en el marco de las fiestas navideñas y reuniones sociales.

De acuerdo con los datos periodísticos, en el feroz incendio perdieron la vida 29 personas, entre las que se encontraban familias sonorenses. El fuego inició en el cuarto piso y se extendió con velocidad por los pasillos y escaleras abiertas al edificio. En ese momento el hotel no contaba con un sistema moderno de rociadores ni alarmas que alertaran a todos los huéspedes a tiempo. Les compartimos una de las portadas con más historia en Cajeme y Arizona, donde TRIBUNA informó con veracidad los acontecimientos de aquel 20 de diciembre de 1970.

Los primeros informes causaron verdadera consternación en toda la entidad. Los mismos fueron confirmados posteriormente por TRIBUNA a través de comunicaciones telefónicas. Entre las víctimas se cuenta la familia del señor Mayor Francisco Luken Aguilar, jefe de la Policía Judicial del Estado, cuya esposa, la señora Rosalía Avilés de Luken, y sus hijos Rosa.

En la portada de TRIBUNA, se puede observar una fotografía de un bombero durante las labores de rescate en el Hotel Pionner, donde el pie de foto informaba lo siguiente: Tucson, Arizona. Diciembre 20. Un bombero ayuda a una mujer y a su pequeño hijo a descender por una escalera durante el incendio que destruyó los seis pisos superiores del Hotel Pionner Internacional de esta ciudad. En el siniestro murieron 29 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui