Alfonso Durazo entrega patrullas y reconoce a más de 100 policías de Sonora en su día

Hermosillo, Sonora.- En el marco de la celebración del Día del Policía 2026, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, hizo entrega de 37 unidades a la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). La inversión de estas unidades es superior a los 50.6 millones de pesos, que es parte de la estrategia para fortalecer la seguridad pública y dignificar la labor policial.

"Quiero decirles que su trabajo cuenta y que mi gobierno respalda su labor y asume la responsabilidad de dotarlos de las mejores herramientas posibles para cumplir con dignidad y eficacia. Estas patrullas representan movilidad, capacidad de respuesta, como ya se ha dicho, mejores condiciones para cumplir con su deber, pero sobre todo representan el mensaje de que la seguridad es una prioridad real y permanente para el gobierno del estado", expresó el gobernador.

En la misma ceremonia se otorgaron más de 100 reconocimientos y condecoraciones, destacando méritos como Policía del Año, actos heroicos, mérito policial, cívico, social, deportivo, tecnológico, docente y reconocimientos por años de servicio, entre otros. Estas distinciones reflejan el valor institucional al profesionalismo y vocación de quienes diariamente arriesgan su vida para proteger a la sociedad sonorense.

Las unidades entregadas este martes 6 de enero incluyen 32 unidades tipo pickup doble cabina y cinco unidades sedán equipadas con balizamiento, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta y la presencia policial en beneficio de las familias sonorenses.

Se reduce 41% los homicidios y mejora percepción ciudadana

El secretario de Seguridad Pública de Sonora, Braulio Martínez Navarrete, destacó que, al comparar el cierre de 2021, al inicio de la presente administración, con el cierre de 2025, Sonora registra una reducción del 41 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos. Resaltó el compromiso del gobernador Durazo al reforzar a las instituciones y sus capacidades, profesionalizar a sus cuerpos policiales y, a su vez, dignificar tangiblemente las condiciones de sus integrantes.

Este Día del Policía entregamos 99 reconocimientos a mujeres y hombres de la Policía Estatal de Seguridad Pública: su valor, heroísmo y vocación de servicio se reflejan todos los días en su labor.



Fuente: Tribuna del Yaqui