Arranca obra de colector en Ciudad Obregón; invierten 29 mdp que beneficiarán a 40 mil habitantes del sur

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio el banderazo de inicio de la obra de reconstrucción de un colector ubicado por la calle 300 entre Coahuila y California en Ciudad Obregón, cuya inversión asciende a 29 millones de pesos.

Destacó que con esta obra se verán beneficiados 40 mil habitantes del sur del municipio de Cajeme, particularmente quienes tienen su residencia en colonias como: Cortinas, Constitución, Faustino Félix, México y Luis Echeverría, entre otras.

Es una inversión de alrededor de 29 millones de pesos, pero ya toda la obra completa va a ser alrededor de 100 millones de pesos en una obra de gran calado, o sea, muy importante, pero, como le digo, lo importante aquí es que va a beneficiar muchísimo a todas esas colonias de la parte sur de Obregón", destacó.

El edil cajemense explicó que estos trabajos constan de: Rehabilitación de colector sanitario de 36 pulgadas de diámetro, introducción de líneas de drenaje sanitario y de agua potable con tomas y descargas domiciliarias. Además, incluyen reconstrucción de pavimento con trabajos previos de mejoramiento de terracerías, guarniciones y reposición de carpeta asfáltica. El área de trabajo es de 12 mil 745 metros cuadrados a lo largo de 850 metros lineales de calle.

Lamarque Cano agregó que en el 2026 se llevarán a cabo más acciones similares como parte del plan de trabajo encaminado a la recuperación de vialidades e infraestructura hidráulica y sanitaria en diversos sectores de la localidad, para contribuir al bienestar del pueblo de Cajeme.

Finalmente, el alcalde reiteró ante los vecinos del sector seguir trabajando en beneficio de todos los cajemenses, a fin de construir un ambiente de bienestar.

Fuente: Tribuna del Yaqui