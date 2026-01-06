Ayuntamiento de Navojoa contempla la modernización de sus semáforos en este 2026

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa anunció el cambio total de los semáforos en la ciudad, debido a que un gran número de ellos se encuentran completamente obsoletos o incluso incompletos, lo cual representa un riesgo para la seguridad de los conductores y peatones.

De acuerdo a los reportes del Departamento de Tránsito Municipal, se estima que en la cabecera municipal de Navojoa existan alrededor de 27 intersecciones viales con sus respectivos semáforos; sin embargo, en al menos cuatro de ellas los señalamientos se encuentran inservibles por falta de piezas para su reparación.

El alcalde Jorge Alberto Elías Retes, informó que para este 2026 se contempla una mayor inversión en el rubro de Seguridad Pública, especialmente en cuestión de vialidades, donde, además de los trabajos de pintura, señalamientos y la instalación de vialetas reflectantes, anunció la modernización total de los semáforos.

Para seguridad pública viene también la rehabilitación total de todos los semáforos; de hecho, ya se compraron los focos LED para ponerlos en todos los semáforos y que puedan estar sincronizados… También contarán con nuevo software para poder controlar todos los semáforos", afirmó.

El munícipe aseguró que por el momento ya se compró el equipo para instalar uno de los semáforos más solicitados por la ciudadanía, el cual se ubicaría en la intersección del bulevar Centenario y Cuauhtémoc, debido al alto número de accidentes viales; por lo que se espera que el nuevo semáforo sea instalado a finales del mes de febrero.

Por su parte, regidores mencionaron que el proyecto de modernización de semáforos ya se encuentra en la Comisión de Desarrollo Urbano para su análisis y su posterior dictamen. En el cual, la comuna deberá desembolsar alrededor de 12 millones de pesos (mdp).

Fuente: Tribuna del Yaqui