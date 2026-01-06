Cabalgata 'Con Aroma de Mujer' honrará la fuerza femenina este 15 de febrero en Ciudad Obregón: Lorenia Valles

Ciudad Obregón, Sonora.- "Hoy las mujeres somos madres, abuelas, campesinas, jefas de familia, trabajadoras de oficio, profesionistas, presidentas de la República, comandantas de las Fuerzas Armadas y, ¿por qué no?, jinetes. Lo fundamental es vivir felices, con dignidad y libres de violencia", afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Luego de reunirse con el Comité organizador de la cabalgata 'Con Aroma de Mujer', encabezado por María Fernanda Castelo y Milagros Ramos, quienes se preparan para realizar este importante evento el próximo 15 de febrero en Ciudad Obregón, la legisladora reconoció el esfuerzo sostenido durante 16 años para impulsar esta tradición que promueve la cultura y las raíces sonorenses, además de transmitirlas a las nuevas generaciones.

Valles Sampedro destacó que la monta no solo implica fuerza y resistencia, sino también destreza, coordinación y una estrecha comunicación con el caballo, cualidades que reflejan la capacidad y sensibilidad de las mujeres. Subrayó que esta cabalgata forma parte del patrimonio cultural inmaterial de Sonora y es, además, un símbolo de empoderamiento femenino. "Las mujeres también sabemos tomar las riendas del caballo, así como las de nuestras propias vidas. Como bien lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum: "Este es el tiempo de las mujeres y, a caballo o a pie, estamos avanzando", expresó.

Finalmente, la senadora resaltó que en Sonora, tierra de gente trabajadora, las mujeres se distinguen por su valentía, honestidad y profundo amor por su estado. "La próxima cabalgata 'Con aroma de Mujer' será un homenaje a la fortaleza de las mujeres sonorenses", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui