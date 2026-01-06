Casa Ley celebra 10 años de su tradicional corte de Rosca de Reyes en Ciudad Obregón con todas las familias

¡Síguenos!
Casa Ley

Decenas de familias disfrutaron de la Rosca de Reyes de 36 metros, chocolate y actividades festivas en Plaza Ley, reforzando la tradición y convivencia familiar

Ciudad Obregón, Sonora.- Con motivo del Día de los Santos Reyes, personal de Casa Ley realizó su tradicional corte de rosca, que este año celebra una década de realización.

Decenas de familias de distintas colonias de Ciudad Obregón se congregaron en Plaza Ley Obregón para disfrutar de esta actividad, que promueve la convivencia familiar y la tradición. Los asistentes compartieron la rosca acompañada de chocolate caliente en un ambiente festivo y lleno de color.

La celebración contó con la instalación de un monumental árbol navideño, complementado con un nacimiento y la figura de Santa Claus, creando una escenografía diseñada para reforzar la experiencia familiar. La rosca, de 36 metros de longitud, fue uno de los principales atractivos, convirtiéndose en un deleite para quienes pudieron degustarla.

Con esta actividad, Casa Ley refrenda su compromiso con la comunidad, ofreciendo no solo productos de calidad a precios competitivos, sino también experiencias que fomentan la unión familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui

