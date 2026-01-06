CLIMA en Hermosillo HOY martes 6 de enero: Pronóstico de la MAÑANA, TARDE y NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Este martes 6 de enero de 2026, el clima en Hermosillo se mantendrá estable, con temperaturas frescas durante la mañana y un aumento gradual del calor hacia la tarde. Aunque no se prevén condiciones extremas, los cambios térmicos a lo largo del día hacen recomendable que la población se mantenga informada para ajustar vestimenta, actividades al aire libre y cuidados ante la radiación solar del mediodía.

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, la capital sonorense tendrá un cielo con nubes y claros durante prácticamente toda la jornada, acompañado de viento ligero y un ambiente que pasará de fresco a templado conforme avancen las horas. Por la mañana, el día comenzará con temperaturas bajas. Entre las 05:00 y las 08:00 horas se esperan registros alrededor de los 12°C, con una sensación térmica similar.

Así será el clima en Hermosillo HOY. Foto: Conagua

El cielo se mantendrá con nubes y claros, mientras que el viento soplará de manera floja desde el noreste, con rachas que irán de los seis a los 15 kilómetros por hora. En este periodo, el índice de radiación ultravioleta se ubicará en nivel bajo, por lo que no se anticipa riesgo por exposición solar.

Hacia el transcurso de la mañana, alrededor de las 11:00 horas, la temperatura comenzará a elevarse hasta alcanzar los 20°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. El viento continuará siendo ligero desde el noreste, y el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda considerar protección solar si se realizan actividades prolongadas en exteriores.

Durante la tarde, el ambiente será más cálido. A las 14:00 horas, el termómetro podría marcar hasta 23°C, con una sensación térmica cercana a los 25°C. El cielo seguirá con intervalos de nubes y claros, mientras que el viento cambiará de dirección al oeste, manteniéndose flojo. Estas condiciones se prolongarán hacia las 17:00 horas, cuando la temperatura permanecerá estable, aunque el índice de radiación ultravioleta comenzará a descender.

Por la noche, el clima será más fresco y tranquilo. A las 20:00 horas se esperan alrededor de 19°C, con cielo parcialmente nublado y viento ligero del oeste. Para las 23:00 horas, la temperatura descenderá hasta los 17°C, con viento flojo del noroeste y condiciones estables que permitirán un cierre de jornada sin sobresaltos meteorológicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)