Clima en Sonora: Se prevén LLUVIAS AISLADAS para esta NOCHE de MARTES 6 de ENERO de 2026

Hermosillo, Sonora.- Para esta noche de martes 6 de enero de 2026 se prevén lluvias aisladas para Sonora, esto según el reporte más actualizado del clima en la entidad. Si tienes planes para este martes por la noche, es mejor que consultes el pronóstico completo. TRIBUNA te presenta el informe más actualizado por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que conozcas el estado del tiempo de hoy en la noche y mañana miércoles 7 de enero de 2026 por la mañana.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que una corriente en chorro subtropical y la corriente en chorro polar estarán originando cielos parcialmente nublados sobre la mayor parte del estado. Además, se tendrá la entrada del frente frío número 27 durante este miércoles 7 de enero de 2026, lo que podría ocasionar lluvias de ligeras a moderadas (0.5 a 25 milímetros) sobre las regiones del centro, oriente y norte. Esto también ocasionará un descenso en las temperaturas con valores mínimos que oscilen entre los -5°C y los 0°C sobre la zona montañosa de Sonora.

¿Dónde lloverá hoy martes 6 de enero de 2026 por la noche?

De acuerdo con la Conagua, se prevé que en el transcurso de esta noche el frente frío número 27 sea reforzado sobre el noroeste del país, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y Baja California Sur, así como lluvias aisladas en Sonora, con posible caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California.

¿Cómo será el clima para mañana miércoles 7 de enero de 2025 en Sonora?

Para mañana miércoles 7 de enero de 2025 se tendrá cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes. Por la mañana, se tendrá un ambiente frío a fresco en la región, así como muy frío con heladas en sierras. Durante la tarde, el ambiente estará de fresco a templado con viento de componente oeste de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en la región.

Pronóstico de lluvias para mañana 07 de enero de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora y Chihuahua.

Baja California, Sonora y Chihuahua. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.

Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Michoacán, Chiapas y Quintana Roo. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua