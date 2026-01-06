Congreso de Sonora pone 'alto' al cobro de las fotomultas en Hermosillo; no lo autoriza

Hermosillo, Sonora.- Como TRIBUNA te informó puntualmente, este 1 de enero de 2026 el Ayuntamiento de Hermosillo anunció la entrada en vigor de las fotomultas por exceso de velocidad en los principales accesos a la ciudad; sin embargo, este martes 6 de enero el Congreso del Estado de Sonora determinó no aprobar este esquema de sanciones.

El Poder Legislativo eliminó de la Ley de Ingresos el apartado correspondiente a las llamadas fotomultas, al considerar que se trata de un cobro excesivo que vulnera derechos humanos, particularmente el derecho a la movilidad, explicó la diputada presidenta del Congreso del Estado, María Eduwiges Espinoza Tapia.

Asegura la diputada local de Morena @VickyEspinozaHM que las foto multas por exceso de velocidad que aplicará el @HermosilloGob son ilegales porque violentan el derecho humano a la movilidad y es una medida más bien recaudatoria. @jcubedo @pepepolitik @BelemFuentes70… pic.twitter.com/Uax3MnfDuO — ElCesarFraijo (@CesarFraijo2) January 7, 2026

La legisladora señaló que, conforme a sus facultades constitucionales, el Congreso de Sonora está obligado a revisar y, en su caso, modificar las leyes de ingresos municipales cuando se detectan cobros indebidos, inconstitucionales o que exceden las atribuciones de los ayuntamientos, como ocurrió con el esquema de sanciones automatizadas propuesto por Hermosillo.

Todo cobro que un municipio proponga tiene que ser aprobado por el Congreso de Sonora, y en este caso las fotomultas no sólo resultan excesivas, sino que también violentan derechos humanos, por lo que se tomó la decisión de eliminar ese apartado de la Ley de Ingresos", puntualizó.

Espinoza Tapia aclaró que, al no contar con aval legislativo, las fotomultas no pueden ser cobradas, y cualquier notificación basada únicamente en imágenes o registros fotográficos no procede legalmente y puede ser impugnada por los ciudadanos. En consecuencia, el municipio sólo puede mantener el esquema como un periodo de prueba, sin sanciones económicas.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Hermosillo había informado que, tras un periodo de prueba del 25 de agosto al 31 de diciembre, las fotomultas comenzarían a aplicarse de manera formal este año, mediante el uso de radares y videocámaras para detectar a conductores que excedan el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, con multas que podrían ir de 1,300 a 1,700 pesos.

¡Avisados están! Hoy entran en vigor las fotomultas



A partir de este día comenzarán a aplicarse las fotomultas en Hermosillo, como parte de una estrategia de prevención de accidentes viales. El sistema opera mediante arcos de seguridad instalados en las principales salidas de la… pic.twitter.com/KxBOcolN4S — El Mitotero (@elmitoteromx) January 1, 2026

