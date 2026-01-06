Día de Reyes 2026 en Sonora con LLUVIAS y bajas TEMPERATURAS: CLIMA HOY 6 de enero

Hermosillo, Sonora.- Este martes 6 de enero de 2026, el clima en Sonora presentará condiciones que pueden influir en la movilidad, las actividades al aire libre y la salud, especialmente durante las primeras horas del día. El descenso de temperatura, el viento y la posibilidad de lluvias aisladas en algunas zonas hacen recomendable revisar el pronóstico antes de salir de casa y tomar precauciones ante el Frente Frío 27 y los cambios térmicos a lo largo de la jornada.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, Sonora registrará cielo de medio nublado a nublado, con ambiente frío a fresco por la mañana y un aumento gradual de la temperatura conforme avance el día, aunque sin alcanzar condiciones extremas de calor. Durante la mañana, gran parte del estado amanecerá con temperaturas bajas, especialmente en regiones serranas, donde se mantendrá un ambiente muy frío con heladas.

Clima en Sonora hoy 6 de enero de 2026. Foto: Meteored.mx

En el norte y oriente de Sonora se prevén valores cercanos a los 2 a 10°C, mientras que en el centro del estado, incluido Hermosillo, las temperaturas rondarán entre los 11 y 12°C. En municipios costeros y del sur, como Guaymas, Ciudad Obregón y Huatabampo, el amanecer será frío, pero menos intenso, con temperaturas mínimas entre los 13 y 14°C. El cielo se mantendrá con nubes y claros, y el viento será ligero, lo que podría intensificar la sensación térmica durante las primeras horas.

Por la tarde, el ambiente se tornará más templado en Sonora, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 18 y 22°C en el norte del estado, mientras que en la zona centro se esperan valores cercanos a los 23 y 24 grados. En el sur, especialmente en Ciudad Obregón y Huatabampo, el termómetro podría alcanzar hasta los 27°C. Aunque se mantendrá el cielo parcialmente nublado, no se prevén lluvias generalizadas, solo la probabilidad de precipitaciones aisladas en algunas regiones del estado.

El viento de componente oeste se intensificará ligeramente, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora. Hacia la noche, las temperaturas volverán a descender gradualmente, con un ambiente fresco en la mayor parte de Sonora. Se esperan valores cercanos a los 17 a 19°C en zonas del centro y sur, mientras que en el norte podrían descender aún más. El cielo continuará con nubes y claros, y el viento disminuirá su intensidad conforme avance la noche.

Estas condiciones están influenciadas por el Frente Frío número 27, que se mantiene sobre el noroeste del país y es reforzado por corrientes en chorro y una vaguada en niveles altos de la atmósfera. Aunque los principales efectos se concentrarán en Baja California, en Sonora se resentirá el descenso de temperatura y el ambiente frío, especialmente al amanecer.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)