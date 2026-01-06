El tiempo en Ciudad Obregón HOY martes 6 de enero: ¿Cómo estará el CLIMA en Sonora?

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 6 de enero de 2026, Ciudad Obregón tendrá un clima estable pero con contrastes marcados de temperatura entre la mañana y la tarde, por lo que es importante que tomes precauciones antes de salir de casa. La jornada iniciará fresca, con incremento gradual del calor hacia el mediodía, y un descenso térmico por la noche, acompañado de nubosidad variable y viento ligero a moderado. ¡Aquí más información!

El tiempo en Ciudad Obregón HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, durante las primeras horas del día predominará el cielo despejado a parcialmente nublado, con temperaturas que se mantendrán bajas en comparación con el resto de la jornada, lo que podría generar sensación de frío al amanecer. Por la mañana, entre las 05:00 y las 08:00 horas, se espera cielo despejado y posteriormente nubes y claros, con temperaturas alrededor de los 14 a 15°C y una sensación térmica muy similar.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY martes 6 de enero. Foto: Conagua

El viento soplará de manera floja del norte, con rachas que irán de los nueve a los 18 kilómetros por hora, mientras que el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en nivel bajo, por lo que no se espera riesgo por exposición solar en este periodo. Hacia el final de la mañana y durante la tarde, el ambiente se tornará más cálido. Alrededor de las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 23°C, con sensación térmica de hasta 25, bajo un cielo con nubes y claros.

En este lapso, el viento será moderado del norte, y el índice UV llegará a nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protección solar básica si se realizan actividades al aire libre. Para las 14:00 horas, el termómetro podría marcar hasta 27°C, con cielo parcialmente nuboso y viento del oeste, manteniéndose el índice UV en nivel medio.

Durante la tarde, alrededor de las 17:00 horas, la temperatura comenzará a descender ligeramente hasta los 23°C, aunque la sensación térmica seguirá siendo cálida. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con viento moderado del oeste y sin riesgo por radiación solar.

Por la noche, el clima será más fresco. A las 20:00 horas se esperan 19 grados, con cielo de nubes y claros, y viento flojo del oeste. Para las 23:00 horas, la temperatura bajará a los 17°C, con cielo parcialmente nuboso y viento leve del noroeste, condiciones que marcarán un cierre tranquilo para la jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui /Comisión Nacional del Agua (Conagua)