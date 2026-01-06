Homenajean a 36 policías caídos en Cajeme; alcalde anuncia posible incremento salarial

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de la conmemoración del Día del Policía, autoridades municipales de Cajeme honraron la memoria de 36 policías municipales caídos en cumplimiento del deber, de acuerdo al pase de lista que se llevó a cabo en Seguridad Pública.

"Las mujeres y hombres que hoy recordamos no solo portaron un uniforme, portaron valores, convicciones y un compromiso inquebrantable con Cajeme y con su gente", expresó Claudio Cruz Hernández al dar inicio al homenaje que autoridades municipales y de Seguridad Pública realizaron en honor a los policías que han perdido la vida en cumplimiento del deber.

El titular de la dependencia en materia de Seguridad Pública destacó además que cada uno de los elementos que fueron recordados en su día ha dejado una huella imborrable dentro de la corporación y en el municipio. Esto se debe a que cumplieron su deber con valentía, aun sabiendo que el riesgo formaba parte de su vocación.

Durante el evento, Cruz Hernández externó su solidaridad con las familias de los elementos caídos y agregó que, por su legado, el cual permanece vivo en cada patrulla que recorre las calles del municipio de Cajeme, serán recordados como héroes. Afirmó que el sacrificio de cada uno de ellos no ha sido ni será olvidado y que sus nombres y sus historias forman parte del honor de la corporación.

Podría haber incremento al salario de policías

Por su parte, el alcalde Javier Lamarque Cano no descartó la posibilidad de que próximamente se podría lograr un incremento más a los ingresos de los policías, además de los apoyos y estímulos que ya reciben.

Vamos a hacer el esfuerzo para, y aparte del avance, del incremento que ya se está dando, que es un incremento anual, vamos a intentar, además de eso, buscar la manera de que haya un incremento adicional, pero bueno, eso ya depende de las gestiones que hagamos y si podemos conseguir los recursos correspondientes", afirmó el edil cajemense.

Fuente: Tribuna del Yaqui