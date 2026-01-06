Identifican a joven que murió tras caer del Tetakawi, Lamarque va por la gubernatura y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy martes 6 de enero, te informamos que ya fue identificado el joven que perdió la vida luego de caer desde el cerro Tetakawi, en San Carlos.

Inicia demolición de central de autobuses en Navojoa por riesgo de colapso

A casi un mes de que la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) de Navojoa clausurara las instalaciones de la vieja Central de Autobuses por un enorme riesgo de colapso, los encargados de la terminal comenzaron con los trabajos de demolición. De acuerdo a los reportes, se espera que durante los próximos meses las líneas de autobuses instaladas en la antigua central puedan contar con un nuevo edificio, ya que la terminal fue construida aproximadamente en la década de 1950, hace casi 80 años, por lo que la falta de mantenimiento y el paso del tiempo ocasionaron el deterioro de su infraestructura.

Javier Lamarque reitera su intención de buscar la gubernatura de Sonora

El actual presidente municipal de Ciudad Obregón, Javier Lamarque Cano, reiteró sus intenciones de buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora, ya sea por su partido Morena o mediante una coalición. El mandatario municipal manifestó que, ante dichas aspiraciones, se apegará a las disposiciones que en su momento se establezcan en la convocatoria y a los lineamientos que dicte el Movimiento de Regeneración Nacional.

Identifican a joven que murió tras caer del cerro Tetakawi

Las autoridades confirmaron que ya fue identificado el joven que perdió la vida luego de caer desde el cerro Tetakawi, en San Carlos, el pasado viernes 2 de enero de 2026; se trata de Francisco 'N', de 28 años, quien era originario del estado de Tlaxcala, y se desempeñaba como albañil en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui