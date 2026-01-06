Inauguración de nuevo paso a desnivel en Hermosillo podría adelantarse, confirma Antonio Astiazarán

Hermosillo, Sonora.- La inauguración del paso a desnivel en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad podría adelantarse respecto a la fecha original prevista para el 14 de febrero, confirmó el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, al informar que la obra registra un avance del 93 por ciento.

El presidente municipal detalló que actualmente solo restan trabajos finales relacionados con jardinería, ornamentación, retiro de postería y el enterramiento del cableado eléctrico, por lo que aseguró que el proyecto se entregará en tiempo, forma y con la calidad y seguridad necesarias para los automovilistas.

"La conclusión de la obra no se limita únicamente a la apertura de la vialidad, sino que contempla todos los elementos del proyecto, incluida la vegetación y la imagen urbana. Se trata de una obra integral que ha sido bien recibida por la ciudadanía, incluso por deportistas que ya utilizan el área para actividades recreativas", destacó.

Enfatizó que uno de los aspectos más relevantes del paso a desnivel es que será la primera obra en Hermosillo que permitirá la captación de agua de lluvia, la cual podrá almacenarse y reutilizarse posteriormente para el riego de áreas verdes.

Con ello, desmintió comentarios surgidos en redes sociales sobre una posible insuficiencia del sistema pluvial, al asegurar que no solo será suficiente, sino que representará un avance importante en el aprovechamiento del recurso hídrico en la ciudad.

Por otra parte y en materia de impacto vial, Astiazarán recordó que por este crucero transitaban diariamente alrededor de 73 mil vehículos y que era uno de los puntos con mayor número de accidentes en Hermosillo.

