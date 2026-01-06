Karmina y sus dos hijos: una historia de amor que desafía el pronóstico médico; son apoyados por Manlio Fabio Beltrones

Hermosillo, Sonora.- Ante el diagnóstico médico de distrofia muscular progresiva que generaba una expectativa de vida máxima de 15 años para dos de sus hijos, Rosa Karmina decidió retar a su condición económica y, con amor, sacrificio y fe, sacarlos adelante; el tiempo le ha dado la razón. Hoy Jesús cuenta con 26 años de edad y quiere ser ingeniero mecatrónico y Frank tiene 17 años.

"Cuando me dijeron que ambos tenían la enfermedad de Duchenne (DMM) y que terminarían en una silla de ruedas, el doctor me dijo: 'Ya no tengas más hijos'. Yo quedé en shock y entré en depresión, pero después me dije: 'Vámonos a la goma, me ocupan ellos'. Fue cuando me empecé a mover y a pedir ayuda", recuerda.

Rosa Karmina, originaria del puerto de Guaymas y residente de la colonia Las Minitas de Hermosillo, es una jefa de familia y madre ejemplar; vive de la venta de ropa; así ha sacado adelante a tres hijos, dos de ellos con distrofia muscular Duchenne (DMD), enfermedad que afecta predominantemente a niños varones, es genética y progresiva, no tiene cura, causa debilidad y pérdida de tejido muscular.

Fue en el vecino estado de Chihuahua donde encontró alternativas de atención: "En Sonora no hay nada, desgraciadamente, no hay apoyos; fuimos a Chihuahua, donde hay una asociación de distrofia muscular de Duchenne; ahí le hicieron exámenes y me dijeron que Frank ocuparía un aparato porque ya no podría hacer sus cosas por sí mismo. Este aparato aquí en la INFRA vale 158 mil pesos", puntualizó.

Luego de largo peregrinar institucional, acudió al senador Manlio Fabio Beltrones, quien gestionó la donación del respirador artificial no invasivo que les permite a Jesús y Frank, por fin, dormir acostados y realmente descansar, a pesar de vivir con un solo pulmón. "De corazón agradezco mucho a Beltrones, tuve oportunidad de verlo aquí en Hermosillo y me dijo que estaría al pendiente de mis hijos y lo ha hecho, ha cumplido; su hija Sylvana me ha ayudado con otras cosas, estoy muy agradecida".

Karmina, como una forma de corresponder al apoyo, donó en su nombre y el de sus hijos a la fundación Beatriz Beltrones gorras de estambre de múltiples colores para mujeres pacientes de cáncer que han perdido su cabello, las que no alcanzó a utilizar su hermana, quien falleció por ese padecimiento.

Karmina, Chuy y Frank pasaron una feliz Navidad y Día de Reyes. En una maravillosa postal decembrina desean a todos muy feliz Año Nuevo.

Fuente: Tribuna del Yaqui