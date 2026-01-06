Hermosillo, Sonora.- Aunque Hermosillo tiene cuatro centros de agencia fiscal para el pago de diferentes impuestos estatales, hasta una hora y media tardan los contribuyentes para realizar el pago de su revalidación vehicular 2026 en el centro de gobierno.

En un recorrido por la agencia fiscal del Centro de Gobierno, realizado por TRIBUNA, la fila comenzó a crecer entre las 8:00 a las 9:00 horas, cuando más contribuyentes comenzaron a llegar, para aprovechar los primeros días del mes para realizar su pago.

Juan Alberto Urquijo Vidal, contribuyente, dijo que prefiere hacer el pago en ventanilla, porque la retribución se refleja en el momento, además de que se le entregan al instante los engomados del año.

"Las calcomanías me las imprimen aquí mismo, porque una vez me las pagó mi hijo en Internet y nunca me llegaron las calcomanías y era una batalla cada que me paraba la patrulla para preguntarme sobre las placas atrasadas". José Robles Miranda dijo que le gusta hacer el pago en la agencia fiscal de manera presencial, porque vive en la colonia Villa de Seris y la oficina está cerca de su domicilio.

Largas filas para pagar sus placas: Hermosillenses hacen filas de hora y media para revalidación vehicular

Fuente: Tribuna del Yaqui