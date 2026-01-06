Limpiar patios reduce el riesgo de rickettsia y dengue: Secretaría de Salud en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora exhorta a la población a reforzar las medidas de prevención contra el dengue y la rickettsiosis, enfermedades que pueden representar un riesgo grave para la salud si no se atienden oportunamente. En ambos casos, la acción más efectiva es mantener patios limpios y ordenados.

La dependencia indicó que, en el caso de la rickettsiosis, es fundamental revisar con frecuencia a las mascotas, especialmente detrás de las orejas, en la cola, entre los dedos, el lomo, el pecho y el cuello. Las garrapatas pueden adherirse fácilmente cuando los animales salen a la calle, por lo que se recomienda mantenerlos dentro del hogar o patio y retirarlas únicamente con pinzas, nunca con las manos.

Asimismo, para prevenir la rickettsiosis, se hace énfasis en la importancia de mantener patios limpios, retirar muebles viejos, madera, escombros y objetos acumulados, además de cortar el zacate y eliminar la maleza. Incluso en patios de tierra, el orden y la limpieza reducen significativamente la presencia de garrapatas.

Casa limpia, familia protegida uD83CuDFE0?



Barre, quita maleza, elimina objetos con agua y coloca mosquiteros para prevenir enfermedades. uD83EuDD9F



Cuidarnos es tarea de todos.#SaludSonora #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/iRltH9ZNvJ — Salud Sonora (@ssaludsonora) January 6, 2026

Respecto al dengue, cuyo riesgo aumenta durante la temporada de lluvias, se exhorta a eliminar todos los recipientes que acumulen agua en patios y azoteas. Es indispensable tirar cacharros, lavar bebederos y lavaderos, tapar tinacos, voltear cubetas en desuso y desechar llantas, botes u objetos que puedan almacenar agua, ya que un patio limpio ayuda a evitar la reproducción del mosquito.

Como medidas complementarias contra el dengue, se recomienda el uso de repelente, la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas y el uso de ropa de manga larga en zonas con presencia de mosquitos. Estas acciones refuerzan la protección, pero no sustituyen la limpieza del entorno.

La Secretaría de Salud recuerda que, ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general, dolor muscular o detrás de los ojos, se debe acudir de inmediato a una unidad de salud y evitar la automedicación.

Continuamos con acciones preventivas contra la rickettsia uD83DuDEE1?



Realizamos diversas acciones, como el rociado residual, para proteger a la comunidad.#SaludSonora #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/r3Qr5ISECs — Salud Sonora (@ssaludsonora) January 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui