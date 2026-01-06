Ciudad Obregón, Sonora.- Como agradecimiento por el trabajo que realizan diariamente con valentía, vocación y compromiso para proteger la seguridad y el bienestar de la comunidad, policías municipales de Cajeme fueron reconocidos. El presidente municipal Javier Lamarque Cano encabezó el evento en el que dedicó un emotivo mensaje a las y los oficiales.

"Ser policía de nuestro municipio implica enfrentar grandes retos, estar presentes en momentos difíciles, tomar decisiones complejas y actuar con firmeza, pero también con humanidad; no es solo una profesión, es una vocación de servicio que exige entrega, total disciplina y un profundo amor por esta tierra y por nuestra gente. Gracias a esa labor que desempeñan diariamente en nuestras colonias y comunidades, las familias cuentan con una mayor protección y el orden necesario para llevar a cabo sus actividades cotidianas", mencionó.

Reconocen en Ciudad Obregón y Bácum la valentía, vocación y compromiso de policías municipales

Afirmó que el trabajo y presencia de las y los policías fortalece la confianza ciudadana y contribuye a la construcción de un municipio más seguro, justo y con mayores oportunidades para todos.

También premió a los ganadores de la carrera pedestre y se comprometió a continuar gestionando los recursos necesarios para mejorar las condiciones laborales de los oficiales.

Por otra parte, en el vecino municipio de Bácum, también se entregaron reconocimientos al compromiso y vocación de servicio de los elementos policíacos, quienes recibieron nuevos uniformes completos y calzado, además de una patrulla nueva y equipada gracias al gobernador de Sonora.

Reconocen en Ciudad Obregón y Bácum la valentía, vocación y compromiso de policías municipales

Fuente: Tribuna del Yaqui